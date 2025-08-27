ＥＵがトランプ大統領の要求に応えるため、米国製品への関税撤廃を提案へ ＥＵは米国産工業製品に対する全関税を撤廃するため、立法手続きを急ぐ方針と報じられている。このプロセスは早ければ今週末にも完了する可能性がある。これはEUが、米国がＥＵ産自動車への関税引き下げを検討する前に、トランプ大統領の要求を満たそうとしているためだ。 さらにＥＵは特定の水産物・農産物に対する優遇関税率の導入も追求してい