柑橘系シンガーソングライター・市川虹響が、新曲「ときめいた」をリリースした。青くキラキラと輝く時期ならではの、希望も不安も織り交ざった未消化な恋愛観。1作目「愛と思って」の、ときに純粋で時に一人よがりなこの年代にしか描けない等身大の歌詞世界。続く2作目「ときめいた」は、大人になることと引き換えに失っていく淡い思いを真っ直ぐに描き出した、ティーンのみならず広く心を掴むだろう期待に溢れた作品となっている