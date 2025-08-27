男性7人組「三代目JSOULBROTHERS」が27日、所属事務所「LDH」の公式サイトを通じ、10月4、5日に大阪・ヤンマースタジアム長居で予定しているデビュー15周年ライブを今市隆二（38）を除く6人で開催すると発表した。公式サイトは「10/4（土）・10/5（日）開催予定の「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSBFOREVER 〜ONE〜"」に関しまして、今市隆二を除く6名で実施することとなりました」と報告。