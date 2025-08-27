シャープは11月に、一緒にいると毎日がもっと楽しくなるポケットサイズのおともだち「ポケとも」の第一弾として、ミーアキャットをモチーフにしたAIキャラクターのロボットとスマートフォン用アプリをリリースする。ロボットの価格は3万9600円で、各家電量販店やシャープ公式ECサイトで予約を受け付けている。アプリは月額495円。●身振り手振りで感情を表現する 一人ひとりに寄り添い対話するパートナーポケともは、シャープ