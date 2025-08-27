▲配信ジャケット2020年9月の「デリート」リリースから今年でアーティスト活動5周年を迎えるanoが、9月4日に両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」をリリースすることが決定した。「呪いをかけて、まぼろしをといて。」は、5周年目前日となる9月3日開催の自身初の日本武道館公演を記念して、ライブ会場先行販売を実施。翌9月4日より、オンラインにてTOY’S STORE限定販売商品として発売開始となる。また同日より、各