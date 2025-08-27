イギリス最新鋭の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が28日、東京国際クルーズターミナルに寄港します。イギリスの空母「プリンス・オブ・ウェールズ」は今月12日から横須賀に寄港していて28日、東京に向かい、来月2日まで東京国際クルーズターミナルに寄港します。イギリス・ロングボトム駐日大使「日本への空母派遣はイギリスがインド太平洋地域にコミットしているという重要な意味を持つ」イギリスの空母打撃群の日本寄港は202