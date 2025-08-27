◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(27日、横浜スタジアム)阪神のショート熊谷敬宥選手が守備でファインプレーを見せました。両チーム無得点で迎えた2回、DeNA先頭の4番オースティン選手がヒット性の痛烈なライナーを放ちます。この打球を熊谷選手が後ろに跳びながら左腕を伸ばしてキャッチ。華麗なプレーを披露し、この日プロ初先発を飾った早川太貴投手を援護しました。