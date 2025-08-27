2025年8月／鈴原希実2025年8月最近暑い日が続いていますが、みなさんお元気でしょうか？きっと夏バテ気味だとか、暑くて外に出るのにすごく勇気がいるという人も多いのではないかと思います。私自身も最近の暑さにはかなりやられてしまっておりまして、夏らしいことをしたいなと思いつつ仕事以外はほぼ家に篭ってしまっている、そんな毎日です。このように一日過ごすのも一苦労な最近の暑さだと、いつしか心も一緒にザワついてしま