石川県輪島市で、2024年元日の能登半島地震による大規模な土砂崩れに巻き込まれ、行方が分からなくなっている68歳の男性の捜索が27日、およそ1年8か月ぶりに再開されました。輪島市町野町寺山では、自宅にいた男性(68)が大規模な土砂崩れに巻き込まれ、地震のあと、行方が分かっていません。現場近くでは能登半島地震では最大規模となる40ヘクタール以上にわたって山林が崩落し、これまで現場への道路が寸断されていました。現場に