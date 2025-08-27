「広島−巨人」（２７日、マツダスタジアム）激しい雷雨のため、試合開始が１８時から１９時へと変更となった。１８時過ぎに雨が上がると上空には大きな虹もかかり、客席のファンも視線を送った。雨が降った際には場内アナウンスで「ただいま、雷が鳴っていますので屋根の下へご移動くださいませ」と観客へ避難するよう呼びかけられた。グラウンドにもシートが掛けられたが、約１時間後に雨はやんだ。両軍の予告先発は広島