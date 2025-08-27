大阪・関西万博の特別イベント「石川の日」が27日から5日間の日程で始まりました。復興支援への感謝を込めて、石川の祭りと食文化を国内外に発信します。27日開幕した「石川の日」。ステージパフォーマンスや特設ブースを通して、石川の祭りや食文化を発信するとともに復興の取り組みも広く紹介するイベントです。イベントでは20団体・総勢1000人以上の出演者が様々な祭りを披露。勇壮な能登の祭りを万博で珠洲市の飯田燈籠山祭り