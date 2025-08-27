日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限3204(1295) 12月限19(19) TOPIX先物 9月限4313(1345) 日経225ミニ 9月限3045(2985) ◯大和証券 限月取