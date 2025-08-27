日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限5224(5170) 12月限74(74) TOPIX先物 9月限 10286( 10286) 12月限32(32) 日経225ミニ 9月限100711(10071