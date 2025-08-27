寒冷前線が通過した影響で、石川県の加賀地方では27日の午前中、非常に激しい雨が降りました。金沢市には一時、避難指示が出され、道路の冠水が相次ぎました。高い水しぶきを上げて進む車。27日正午前、金沢市内の交差点では、朝からの大雨で、道路が一時冠水しました。近くで会社を営む人「目の前で冠水されちゃうと仕事用のトラックが出発できないので業務に影響は少なからずある。我々では対策のしようがない。一瞬です、冠水は