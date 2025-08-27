日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万1500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 160( 160) バークレイズ証券 100( 100) 楽天証券24(24) SBI証券 37(23)