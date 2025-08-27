ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に投打二刀流で出場予定。相手先発は、メジャー4年目のニック・ロドロ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は3打数3三振と苦戦 相手先発は、27歳の技巧派左腕ロドロ。2019年のドラフト1巡目全体7位でレッズに入団すると、22年にメジャ}