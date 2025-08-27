俳優竹野内豊（54）が27日、都内で主演映画「雪風YUKIKAZE」（山田敏久監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。同映画は、太平洋戦争中に実在し、一度も沈むことなく航海を続けて「幸運艦」とも呼ばれた駆逐艦「雪風」を、史実とさまざまな資料に基づきオリジナルキャラクターで描く。竹野内は雪風の艦長・寺沢一利を演じた。終戦からちょうど80年の8月15日に公開され、17日までの3日間で興行収入3億円を突破、10億円へ向