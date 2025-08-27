「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのが26日深夜放送されたTBS系「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」に出演。SNSで経験した書き込みについて語った。番組のVTRではあのが森香澄、村重杏奈とともにこれまで経験した書き込みを紹介し、議論した。あのは「あのちゃん見てると、ボコボコにしたくなる」という書き込みを紹介した。「『ボコボコにしたくなる』は昔から超言われるし、今も言われる。『マジでボコボコにしたく