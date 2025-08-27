現地発！ スペイン人記者「久保建英コラム」レアル・ソシエダは今季開幕から２試合続けて引き分けるも、久保建英は好プレーを見せている。今回はスペイン紙『ムンド・デポルティボ』でレアル・ソシエダの番記者を務めるウナイ・バルベルデ・リコン氏が、新シーズンの久保のベストポジションおよび、去就の噂が頻繁に出ることについての見解を示した。【右ウイングから中に切り込む】ラ・レアル（レアル・ソシエダの愛称）に