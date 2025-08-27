FC東京に所属する長友佑都のプレーが、にわかに輝きを取り戻している。右サイドバックとして堅実な守備を見せ、クロスでゴールを演出。浦和レッズ戦などは勝利の立役者になっていた。その積極性がすべて吉と出つつある。「Ｅ−１選手権の前後から、プレーが変わってきた」チームメイトも対戦相手も、39歳になる長友の変化に驚嘆の声を上げる。長友は日の丸を背負ってピッチに立つにふさわしい選手として、時間を巻き戻したの