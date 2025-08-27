署名を集めた木村暁代さん（中央）ら＝27日午後、長崎市長崎市に住む被爆3世の木村暁代さん（45）が、石破茂首相による戦後80年の首相談話の閣議決定を求め、2万1098筆のオンライン署名を集めた。27日に内閣官房と自民党本部へ署名を送付し、記者会見で「二度と戦争を繰り返さないため検証と反省が必要」と訴えた。木村さんは、祖母が長崎で被爆した一方、祖父はフィリピンに出征していたため、日本の被害と加害双方の歴史に関