新潮社＝東京都新宿区外国にルーツのある人への差別的なコラムが「週刊新潮」に掲載されたとして新潮社に抗議し、謝罪を求めた作家の深沢潮さんが、同社との出版に関する契約を解消することが27日、分かった。深沢さんは「社として差別や人権侵害への認識に向き合わないことに、絶望しました」とコメントした。深沢さんは2013年に「ハンサラン愛する人びと」（後に「縁を結うひと」に改題）で新潮社からデビュー。「伴侶の偏差