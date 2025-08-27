27日の石川県内は大気が状態が不安定となり、非常に激しい雨が降りました。金沢市内では一時、避難指示が出されたほか、公共の交通機関にも影響が出ました。 辺りがかすむほど激しく打ちつける雨。27日の石川県内は、寒冷前線や低気圧の影響で、局地的に激しい雨が降りました。加賀中津原では1時間で降った雨の量が観測史上最大となる70.5ミリを観測。 金沢でも61.5ミリ、白山河内でも51ミリなど、各地で非常に激しい雨が降