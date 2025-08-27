国民民主党の両院議員総会であいさつする玉木代表＝27日午後、国会国民民主党は27日の両院議員総会で、参院選の総括文書をまとめた。目標16議席を上回る17議席への躍進を「昨年の衆院選以来の『風』を何とか維持できた結果だ。地力がついたと過信してはならない」と強調。改選1人区を中心に、立憲民主党と候補者を一本化した対応には「有権者に理解を得られない側面がある」として、今後の選挙で見直す考えを示した。玉木雄一