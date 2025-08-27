読売新聞グループ本社広報部は27日、日本維新の会の池下卓衆院議員の公設秘書給与を巡り、東京地検特捜部が詐欺容疑で捜査しているとした同日付朝刊記事は、強制捜査の対象を誤って報じたと明らかにした。関係者へのおわびも表明した。