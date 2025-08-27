お笑い芸人のヒロシ（53）が26日、自身のインスタグラムを更新。具材たっぷりの手作り“冷やしそうめん”を披露した。【写真】「絶対美味しい」と反響！「家にある物のせ」の“豪快”冷やしそうめん披露のヒロシヒロシは「冷やしそうめん 家にある物のせ〜ハンド掃除機の先を添えて〜」とつづり、ゴーヤやキムチ、高菜、氷などがのった、“豪快”な冷やしそうめんの写真をアップ。そうめんの横には黒いハンド掃除機の先が置か