1990年代は日本のホラー小説の転換点でした。後続の作家に絶大な影響を与えたJホラーブームとは何だったのか……。この記事はこの夏2冊のホラーブックガイドを上梓した朝宮運河さんの著書『現代ホラー小説を知るための100冊』より抜粋してお伝えします。ホラーという言葉が一般化した80年代さて、1970年代まで怪奇小説、恐怖小説などと呼ばれていた種類の小説が、ホラーと片仮名語で呼ばれるようになったのは80年代以降であろう。8