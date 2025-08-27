市道錦町古京町線岡山・中区古京町 岡山県内の交通渋滞を緩和するための会議が27日、岡山市で開かれました。 国土交通省岡山国道事務所が開いた会議で、岡山県や岡山市、県警の担当者ら約20人が参加しました。 岡山県の65カ所を主要渋滞箇所としていて、現在の対策の状況などを共有しました。 このうち岡山市中区古京町の国道250号に接続する市道については、右折車線を設ける拡幅工事が2025年3月に完了した