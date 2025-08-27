再生可能エネルギーで期待されている「洋上」の風力発電。政府の大プロジェクトを受注した大手商社・三菱商事などが撤退を発表しました。さきほど行われた三菱商事の会見。社長自ら、重たい判断を説明しました。三菱商事中西勝也 社長「洋上風力事業につきまして、誠に遺憾ながら開発を取りやめざるを得ないとの結論に至った」政府が2月に閣議決定した「第7次エネルギー基本計画」には、風力発電の割合を23年度の1.1%から40