JR九州によりますと、27日午後5時20分ごろから、JR筑豊線（若松線）の奥洞海と二島の間の踏切で、走行できなくなったトラックが立ち往生しています。この影響で、若松と折尾の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時半ごろ、再開しました。現場は、北九州市若松区にある踏切です。