四国南海トラフ地震対策戦略会議高松市サンポート 四国では最大震度7の揺れが予想されている南海トラフ地震。発生時に備え、国や自治体などが27日、高松市で防災対策などを見直しました。 「四国南海トラフ地震対策戦略会議」には、香川県や経済団体など47機関の担当者と学識経験者6人が出席しました。 会議では、2024年の能登半島地震を受けて四国地震防災基本戦略を5年ぶりに改訂しました。 能登半島地