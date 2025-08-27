甘みがぎゅっ！ キラキラ鹿児島県産ブドウ鹿児島県の北、北薩地方には、ブドウ園がたくさん！ 例年、お盆の時期から9月中旬ごろまで、とれたてのブドウを果樹園の前で販売しています。お値段も良心的なのですが、何よりも目を引くのが、その新鮮さ。甘くておいしいブドウは、軸が緑色で太く、果皮にハリがあり色が濃く、ブルーム（白い粉）がついているものがおすすめです。ブドウ園のブドウは、写真のとおり、軸がとても立派！ 青