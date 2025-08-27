チェルシーがバルセロナに所属するスペイン代表MFフェルミン・ロペスに関心を寄せているようだ。26日、『BBC』や『アスレティック』など複数のイギリスメディアが伝えている。FIFAクラブワールドカップ2025を制覇したチェルシーは今夏の移籍市場で積極的な補強を敢行。ブラジル代表FWジョアン・ペドロやイングランド代表FWジェイミー・バイノー・ギテンス、オランダ代表DFヨレル・ハトらここまで8名を獲得し、現在もライプツィ