入居のルールを多言語で示した張り紙＝27日午後、東京都北区賃貸住宅大手の大東建託グループで仲介を手がける大東建託リーシングは27日、9月から東京都内で運営を始める外国人留学生専用の賃貸住宅を報道陣に公開した。留学生対象の専用住宅は広がりつつあるが、住宅大手の参入は珍しい。今後5年間で東京や大阪を中心に約10棟まで増やす計画だ。留学生は国籍や無収入を理由に入居を断られるケースが多く、入居可能な住宅を増や