26日午後、五泉市に住む80代女性が自宅近くの畑で倒れているのが発見されました。女性は意識がない状態で発見され、その後、警察の検死により熱中症による死亡と判明しました。県消防課によりますと女性は26日午後4時半すぎ、現場付近にいた通行人によって発見され、通行人が119番通報しましたが女性は意識がなく心静止の状態だったということです。女性がなぜ畑にいたのかは分かっていません。県内でこの夏、熱中症による死亡が確