26日夜から27日朝にかけては雷で目を覚ましたという方も多かったのではないでしょうか？寒冷前線や暖かく湿った空気などの影響で県内は先週に続き、大雨となっています。雨のピークは過ぎましたが、引き続き土砂災害に警戒が必要です。空を切り裂く稲光。太田朋孝記者「連続で雷が鳴っています」27日の県内は上空を寒冷前線が通過し、昼ごろにかけて、大気の非常に不安定な状態が続きました。太田朋孝記者「雨で道路が一部冠