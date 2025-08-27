２７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて０７銭円安・ドル高の１ドル＝１４７円７５〜７７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１９銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７１円４４〜４８銭で大方の取引を終えた。