モデルの近藤千尋さんは8月26日、自身のInstagramを更新。三女が1歳の誕生日を迎えたことを報告し、誕生日会の様子を公開しました。【写真】三女を祝福する近藤千尋ファミリー「ずっと赤ちゃんでいてほしい気持ちも」近藤さんは「我が家の三女こっちゃん1歳のお誕生日おめでとう」とつづり、10枚の写真を投稿。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さん、長女、次女の3人も含めた家族5人でのショットや、三姉妹のショ