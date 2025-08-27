◆西武―日本ハム（27日、ベルーナドーム）西武は打線を大きく入れ替え、首位ソフトバンクとゲーム差なしの2位につける日本ハムへの勝ち越しに挑む。1番には8月17日以来のスタメン出場となる平沼翔太が入った。デービスは来日初の2番での起用となった。前日26日の試合で貴重な同点2点打を放ったセデーニョは5番・指名打者。先発を務める與座海人は自身2連勝、今季5勝目を目指す。◆西武の日本ハム戦スタメン1（二）平沼翔