「楽天−ソフトバンク」（２７日、こまちスタジアム）秋田県由利本荘市出身の女優、加藤夏希（４０）が始球式を務めた。赤の楽天ユニホームに白パンツ姿でマウンドへ上がると、振りかぶってからまさかの下投げ。球場には「ワーッ」と歓声沸き、地元ファンを驚かせた。加藤は２０１４年に一般男性と結婚し１６年に長女を出産。現在は２男２女の４児の母で、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは自身の趣味に関する動画のほか