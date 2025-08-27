シンプルで洗練された雰囲気の和モダンカフェで心落ち着く時間をカイルアのヘキリ通り沿いは、おしゃれでかわいらしいショップやカフェが並んでいる人気スポット。ホールフーズやダウン・トゥ・アースなどの自然派スーパーマーケットからも近く、旅行者からもローカルからも注目を集めています。そのへキリ通りに、またひとつ新しいカフェが登場して話題になっているんです。それが「アンド・クラフト・ティーズ＆コーヒー」。カリ