岐阜県飛騨市で8月27日、子供たちが食べ物が育つ現場を見学しました。飛騨市の宮川保育園の園児4人が味わっているのは、給食にも使われる有機栽培のトマトです。園近くの「長九郎農園」で、苗を観察するなどしてトマト栽培について学びました。その後は隣接する「山口牧場」で、間近で見る飛騨牛の大きさに圧倒。園に戻って食べた給食はトマトと飛騨牛を使ったオイスターソース炒めで、子供たちは地元の食の恵み