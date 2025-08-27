◆イースタン・リーグ巨人―楽天（２７日・江戸川）巨人の三塚琉生外野手が３打席連続安打を放ち、５回で猛打賞とした。「３番・左翼」で先発出場。初回２死で詰まりながらも左前安打。３回２死一、二塁で右越え２点二塁打、５回２死二塁では中前に適時打を放った。いずれも苦手とする左腕からで、チームの全打点を稼いでいる。直近４試合では１３打数９安打、打率６割９分２厘と存在感をアピールする２１歳。初回は守備で