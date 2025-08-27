◇女子プロゴルフツアーニトリレディスプロアマ戦（２７日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）「天才少女」と呼ばれるアマチュアの須藤弥勒（みろく、１４）＝ゴルフ５／太陽自動車＝は開幕前日の２６日、会場で調整した。スポンサー契約を結ぶニトリの大会に主催者推薦で出場する。昨年１３歳でツアーデビューを果たした思い出の大会に帰ってきた。ツアー史上最長の６９５５ヤードが立ちはだかる。「すごく距