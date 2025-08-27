友人から「年金を月20万円受け取っている」と聞いて、現役時代どれだけ稼いでいたのかと、驚いたことのある方もいるかもしれません。 そこで本記事では、20万円の年金を得るために必要な現役時代の収入や働き方、また「20万円」がどの程度の水準なのかを詳しく解説します。 年金が月20万円もらえる人はどんな人？ 月20万円の年金を受給するには、一定の条件があります。まず日本の公的年金は、国民年金（老齢基礎年