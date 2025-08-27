30日(土)と31日(日)は猛烈な暑さのピークとなりそうです。関東から九州のどこかで気温が40℃を超える可能性があります。再び災害レベルの危険な暑さとなるでしょう。厳しすぎる残暑はすでに長期戦となっており、9月はじめにかけても高温が続くでしょう。体力に自信のある方も無理をせず、できるだけ暑さを避けてお過ごしください。長引く残暑高温記録もお盆を過ぎても連日のように全国のどこかで38℃前後の体温を超えるような気