お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、枕カバーの洗う頻度が「週1回以上派」か「いつ洗ったか忘れた派」のどちらかを調査した。枕のイメージ（※生成AIで作成）「私は枕使わんのよ。ガーゼ素材のタオルみたいなんを敷いてるから、結構洗うかな」と答えたのは、花妃。タオルなので気軽に洗いやすく、週1回は