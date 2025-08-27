いざ交際を開始すると、緊張感が薄れてデートも適当に流しがちなもの。しかし、いつまでも新鮮な関係を保ちたければ、「愛されてる！」という実感を彼女に与え続けたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に、「わかってる！と感動してしまうデート中の彼氏の気遣い」をご紹介します。【１】ヒールを履いているのを見て、要所要所でタクシーを使用する「ボコボコの道はキツイ…と困ってたら