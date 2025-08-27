石破茂、インドのモディ両首相は29日に東京都内で開く首脳会談で、両国の連携強化を確認する共同声明を発表する。防衛・安全保障協力、経済連携の強化、人的交流を重点分野と位置付ける方向だ。今後10年の具体的な協力の方向性を示す「共同ビジョン」も策定。双方の人材交流を5年間で50万人に増やす目標やインドへの民間投資を今後、10兆円規模とする方針を盛り込む。複数の日本政府関係者が27日、明らかにした。共同声明では