自民党は２７日、臨時総裁選実施の是非の確認に向け、総裁選挙管理委員会（逢沢一郎委員長）の会合を党本部で開き、党所属国会議員への意思確認を記名による書面の提出で行うことを決めた。実施を要求する議員のみが提出し、議員の氏名は集計後に公表する。党幹部は、議員が書面を提出する期日は来月８日になるとの見通しを示した。書面は総裁選前倒しを求める議員が署名・押印した上で、原則として議員本人が党本部に持参する